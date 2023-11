Acidente com BRT no Rio de Janeiro deixa um policial militar morto e um ferido

Vítimas estavam em uma motocicleta que trafegava no sentido do Recreio dos Bandeirantes

PAULO REDA

Um acidente com um ônibus do BRT, na Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ), na noite desta terça-feira, 7 de novembro, por volta das 19h50, deixou um policial militar morto e outro ferido.

Os policiais do Segurança Presente estavam em uma motocicleta no momento em que entraram na pista exclusiva do BRT, na Avenida das Américas, altura do n° 6101, no sentido Recreio dos Bandeirantes. Um deles morreu na hora e o outro foi levado pelos bombeiros para o hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

Testemunhas relatam que o condutor da motocicleta fez uma conversão proibida sobre a faixa de pedestres e não enxergou o ônibus, que trafegava nas imediações da estação do BRT Bosque da Barra. Uma faixa da pista central, da Avenida das Américas, no sentido Recreio, está interditada para o trabalho da perícia. Os motoristas enfrentam congestionamento desde o Village Mall.

