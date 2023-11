Vereadores de Curitiba discutem nova licitação do transporte coletivo e fontes de custeio para programa Tarifa Zero

Comissão Especial foi constituída em abril deste ano para discutir o novo contrato dos ônibus municipais; próxima semana colegiado se reúne última vez antes de relatório final

ALEXANDRE PELEGI

A Comissão Especial do Transporte, colegiado de vereadores de Curitiba (PR), realizará uma última reunião nesta terça-feira, 07 de novembro de 2023, para discutir o relatório final dos trabalhos.

O colegiado temporário foi instalado em abril para discutir o novo contrato do transporte coletivo da cidade e a viabilidade da implementação da tarifa zero.

Com prazo inicial de 120 dias para elaborar relatório, o parecer, que deveria, portanto, ser entregue até 15 setembro, foi prorrogado por mais 60 dias, até 14 de novembro.

A concessão do serviço público da capital Curitiba vence em 2025.

O presidente da Comissão, o vereador Herivelto Oliveira (Cidadania), destacou as visitas técnicas e algumas viagens feitas pelo colegiado.

Após prorrogar os trabalhos, os integrantes da Comissão Especial do Transporte promoveram agendas técnicas na Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), a antiga Comec (Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba), para conhecer detalhes sobre a integração de Curitiba com o transporte coletivo da RMC; em Paranaguá (PR), para conhecer o sistema de tarifa zero no transporte público da cidade portuária. e se reuniram com o ex-presidente da Urbs (Urbanização de Curitiba), Roberto Gregório da Silva Junior, que apontou caminhos para a nova licitação do serviço público da capital.

O colegiado é formado por oito parlamentares, com a presidência de Herivelto Oliveira, e Serginho do Posto (União) ocupando o cargo de vice-presidente.

A reunião da próxima terça-feira será às 8h15, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da CMC: no YouTube, no Facebook e no Twitter.

Todos os debates técnicos com especialistas no tema podem ser assistidos no YouTube, basta acessar a playlist da Comissão Especial do Transporte.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes