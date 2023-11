Turismo rodoviário registra aumento de 20,6% no Brasil

Em 2023, até setembro foram realizados mais de 1 milhão de deslocamentos por vias terrestres

PAULO REDA

O turismo rodoviário registrou um aumento de 20,6% no número de viagens realizadas pelo setor de linhas regulares no Brasil. Só até setembro deste ano, foram mais de 1,1 milhão de traslados efetuados, para mais de 42 mil destinos. Os dados são da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati).

Ainda segundo a Associação, na série histórica, em comparação a 2018, o número de passageiros que procuraram o ônibus para viagens a lazer e turismo subiu de 48% para 59% .

Essa tendência tem se mostrado constante, principalmente durante os períodos de feriados prolongados. Apenas no dia 12 de outubro, a procura por esse tipo de viagem, registrou um aumento de 49%, segundo dados da plataforma de venda de passagens de ônibus ClickBus. Já no Dia da Independência, as vendas subiram 51% em relação a mesma data em 2022.

Os números positivos aumentaram a expectativa do setor com a chegada das festas de fim de ano. Somente a plataforma ClickBus espera um aumento de 50% nas emissões online de passagens rodoviárias, superando os mais de 270 mil bilhetes vendidos em 2022.

Paulo Reda, para o Diário do Transporte