OFICIAL: Guarulhos (SP) decreta gratuidade nos ônibus para pessoas com 60 anos ou mais e desconto para professores e estudantes

Medida foi publicada no Diário Oficial da cidade; Benefício entre 60 anos e 64 anos tinha sido suspenso em 2021, na pandemia

ADAMO BAZANI

A prefeitura de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, regulamentou as gratuidades nos ônibus municipais.

Pela lei 8.202, de 31 de outubro de 2023, publicada no diário oficial da cidade, que altera uma lei antiga, além das gratuidades previstas em leis federais sobre o transporte urbano, voltam a ter direito a não pagar passagem pessoas com 60 anos de idade ou mais nos ônibus municipais. Antes, era a partir de 65 anos.

De acordo com lei federal, as cidades são obrigadas a conceder isenção de pagamento para pessoas a partir de 65 anos. Com idade inferior, os municípios ficam livres para criar leis locais.

Ainda de acordo com o decreto, estudantes e professores continuam com direito a 50% de desconto no valor da passagem.

A cidade de Guarulhos tem aproximadamente 1,3 milhão de habitantes e os transportes são operados por três empresas de ônibus: Viação Vila Galvão, Viação Urbana Guarulhos e Viação Campo dos Ouros.

HISTÓRICO:

O projeto de lei (2823/2023) restabelecendo a gratuidade para pessoas entre 60 e 64 anos foi apresentado pela prefeitura em 27 de setembro de 2023.

No dia 04 de outubro de 2023, em duas sessões extraordinárias, de forma unânime, os vereadores aprovaram o projeto.

No dia 31 de outubro de 2023, a prefeitura publicou a volta da gratuidade em diário oficial.

O benefício foi suspenso em Guarulhos no dia 29 de dezembro de 2021, não afetando quem na época tinha entre 60 e 64 anos e já contava com o benefício, mas impedindo novos passageiros nesta faixa etária de terem o direito.

Na ocasião, a prefeitura alegou problemas de recursos financeiros no sistema de transportes, agravados pela pandemia de covid.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes