Obras da Ciclovia da Vila União, em Campinas (SP), têm conclusão prevista para fevereiro de 2024

Nova rota, com investimento de R$ 2 milhões, terá em torno de 3,4 km

As obras para a conclusão da ciclovia da Vila União, em Campinas (SP), devem ser concluídas até fevereiro de 2024, segundo perspectivas da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (EMDEC), responsável pela gestão do sistema cicloviário da cidade.

A nova rota terá em torno de 3,4 km, seja entregue em meados de fevereiro de 2024, com condições climáticas favoráveis e os investimentos previstos são da ordem de R$ 2 milhões.

A ciclovia tem início na Rua Paulo Vianna de Souza, no Parque Residencial Vila União. O percurso inclui equipamentos públicos importantes, como o Parque Ecológico Luciano do Valle, o Centro de Saúde Vila União e o Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Margarida Maria Alves e o terminal de ônibus urbano da Vila União.

O prazo inicial para a conclusão das obras, que começaram em agosto de 2021, sofreu interferência, principalmente devido à ocorrência de chuvas que causaram inundações e erosões ao longo do córrego Bandeirantes. O problema impactou, diretamente, na execução dos trabalhos. Também ocorreram questões relacionadas à drenagem e área de preservação da vegetação nativa.

A nova ciclovia terá trechos de circulação de mão dupla e de mão única. Pela Rua Paulo Vianna de Souza ela segue com trajeto em duas faixas, até o entroncamento com a Rua Dona Esmeralda Oliveira Mathias. Neste ponto, o trajeto tem bifurcação, por meio de uma rotatória, com continuidade com uma faixa de mão única e contornando o parque linear. Depois, retorna ao ponto de encontro na rotatória com a rua Paulo Vianna de Souza.