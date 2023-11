FIM DA GREVE DE ÔNIBUS NO DF: governador Ibaneis Rocha concede crédito de R$ 142 milhões para empresas após paralisação do transporte coletivo nesta segunda-feira (6)

Projeto teve 16 votos a favor e cinco contrários na Câmara Legislativa (CLDF)

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) nesta segunda-feira, 6 de novembro de 2023, foi sancionado pelo governador Ibaneis Rocha um crédito suplementar de R$ 142 milhões para as empresas de ônibus que atuam no sistema de transporte coletivo da capital do país.

Os créditos destinados às companhias do segmento serão financiados através de recursos de dividendos da CEB e recursos decorrentes de juros sobre capital próprio.

O projeto foi aprovado na Câmara Legislativa (CLDF) com 16 votos a favor e cinco contrários.

Mais cedo, no período da manhã, os motoristas da empresa Caribus Transportes optaram por não dar início às operações dos coletivos e realizaram uma paralisação para protestar contra os atrasos no pagamento de salários e benefícios.

Como mostrou o Diário do Transporte, uma parcela da dívida foi depositada.

Relembre:

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte