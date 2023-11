CPTM faz pesquisa nas estações com entrevistas realizadas pelos gestores da companhia

Diretores e assessores vão às estações para ouvir passageiros e entender as necessidades dos usuários

A partir desta segunda-feira, dia 6, até 20 de novembro, um grupo de 260 diretores, gerentes, chefes de departamento e assessores executivos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) irá percorrer as 57 estações da empresa para colocar em prática o programa Gestores na Estação.

Durante a atividade, os profissionais farão uma pesquisa com passageiros e colaboradores de estações para mapear as rotinas operacionais e ouvir as necessidades apontadas pelos entrevistados. Os executivos estarão em pares e devidamente identificados com colete e crachá da companhia.

Serão duas etapas de programação, com análise do ambiente da estação e coleta de dados com a visão do passageiro. No check list das estações vão ser verificadas as condições das áreas externas, desde equipamento de mobilidade, calçadas, estacionamentos, bicicletários e a oferta de serviços no entorno de cada local. O ambiente interno também estará no radar dos profissionais, que verificarão itens, como sanitários, iluminação, comunicação e acessibilidade.

Já a pesquisa com o passageiro abordará questões relacionadas à experiência em toda a jornada, desde o caminho nos arredores da estação, o acesso e o deslocamento até o embarque no trem. Além disso, serão abordadas questões sobre segurança, comércio ambulante, e itens de acessibilidade.

Jornada do Cliente

O conteúdo do questionário do programa Gestores na Estação foi construído a partir do resultado da Pesquisa de Atributos da CPTM, realizada em abril deste ano. Feita com base na Jornada do Cliente, iniciativa pioneira no setor do transporte público brasileiro para estruturar o ciclo completo – origem até destino e pós-jornada do passageiro – e identificar todos os pontos de contato durante o trajeto entre companhia e cliente, a pesquisa qualitativa mostrou que haviam ainda muitos pontos de melhoria, segundo a percepção dos pesquisados.

Paulo Reda, para o Diário do Transporte