Aplicativo Tembici disponibiliza bicicletas gratuitas para vestibulandos que forem prestar o Enem no próximo dia 12 de novembro

Usuários da plataforma em Belo Horizonte (MG) e Curitiba (PR) terão direito a viagens de até 45 minutos

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Para o próximo domingo, 12 de novembro, dia em que será realizado o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio no país, a empresa Tembici, em parceria com a faculdade Estácio, realizará um plano gratuito de viagens de bicicleta em Curitiba (PR) e Belo Horizonte (MG).

Os vestibulandos interessados deverão baixar o aplicativo Tembici, seguir as etapas de cadastro, e escolher o plano “Estácio grátis: Enem Lendário”, no qual será possível destravar as bicicletas para viagens de até 45 minutos.

A empresa ressalta que as bicicletas devem ser retiradas e devolvidas nas estações distribuídas pela cidade, e taxas adicionais serão cobradas caso o tempo de uso ultrapasse os minutos disponíveis nos planos.

