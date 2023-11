Águia Branca compra 40 ônibus rodoviários para renovação de frota

Veículos, entre modelo de bagageiro mais amplo e de dois andares, serão aos poucos colocados em linhas a partir do Espírito Santo

ADAMO BAZANI

A Viação Águia Branca, que atua no transporte rodoviário interestadual e intermunicipal, comprou mais 40 ônibus zero quilômetro para renovação de frota.

Todos são chassis Mercedes-Benz com carroceria Marcopolo, marcas que se tornaram padrão nas aquisições da companhia com sede no Espírito Santo, de acordo com a encarroçadora.

Segundo a fabricante, dez unidades são de dois andares (Marcopolo Paradiso 1800 DD de quatro eixos) e 30 são de uma configuração com bagageiros mais amplos, mas de um andar (Marcopolo Paradiso 1350 de três eixos).

Os ônibus serão colocados aos poucos nas linhas a partir do Espírito Santo.

Todos seguem a motorização padrão Euro 6 de restrição às emissões que podem reduzir em até 75% o nível de poluição atmosférica.

Ar-condicionado com controle individual de saída, descanso para pernas, tomadas USB para carregamento de celulares, sanitário e geladeiras estão entre os itens de conforto e segurança previstos em ambos os modelos da Marcopolo.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes