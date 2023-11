Acidente entre ônibus do Corredor ABD e motocicleta deixa homem ferido na manhã desta segunda-feira (06), em Santo André

Colisão aconteceu no cruzamento da Av. das Nações com a Rua Oratório; vítima foi socorrida ao Pronto Socorro do Hospital Mário Covas

ARTHUR FERRARI

Um motociclista ficou ferido após colidir contra um ônibus do Corredor ABD na manhã desta segunda-feira, 06 de novembro de 2023, por volta das 7h10, em Santo André, no Grande ABC.

De acordo com a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), responsável pelo gerenciamento das linhas do corredor, a colisão aconteceu no cruzamento da Av. das Nações com a Rua Oratório.

O motociclista foi socorrido ao Pronto Socorro do Hospital Mario Covas e de acordo com a concessionária NextMobilidade, responsável pelo ônibus, o veículo trafegava em baixa velocidade, a 18 km/h, tendo sua inspeção válida até março de 2024.

Em nota a EMTU afirma que juntamente com a NEXT está à disposição das autoridades para esclarecimentos sobre a ocorrência.

Veja nota da EMTU:

“A EMTU lamenta o acidente ocorrido às 7h10 desta segunda-feira (06) que envolveu um ônibus da linha 285 e uma motocicleta no cruzamento da Av. das Nações com a Rua Oratório, em Santo André. O SAMU foi acionado e o motociclista foi encaminhado ao PS do Hospital Mario Covas. De acordo com a Concessionária NextMobilidade, o ônibus trafegava em baixa velocidade (18 km/h) e possui inspeção válida até março de 2024. A EMTU e a empresa operadora estão à disposição das autoridades para esclarecimentos adicionais sobre a ocorrência.”

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte