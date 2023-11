Reforma Tributária deve ser votada no Senado nesta semana; Transporte coletivo está em exceções às regras debatidas e pode ter redução de alíquota

Previsão é de que CCJ analise na terça-feira (07) e votação em plenário até quinta-feira (09) com devolução para a Câmara na sexta-feira (10); Há pontos relativos a transportes por ônibus urbanos e metropolitanos, por ônibus rodoviários e transportes ferroviários e metroviários

ADAMO BAZANI

O Senado Federal deve votar nesta semana a PEC 45/2019, da Reforma Tributária, com expectativas de diversos setores da economia, entre os quais, de transporte coletivo.

Há pontos relativos a transportes por ônibus urbanos e metropolitanos, por ônibus rodoviários e transportes ferroviários e metroviários, impactando nas tarifas e valores das passagens e mexendo diretamente no bolso do usuário e nos empregos destes setores.

A proposta recebeu cerca de 700 emendas e há ainda uma versão alternativa apresentada pelo relator Eduardo Braga (MDB-AM).

Como mostrou o Diário do Transporte, em 28 de setembro de 2023, a FNP (Frente Nacional de Prefeitos) quer convencer o Congresso Nacional a retirar da PEC da Reforma Tributária, sugestão da Senadora Eliziane Gama que, segundo os chefes dos executivos municipais, pode reduzir a arrecadação das cidades, e comprometer verbas para áreas como subsidiar os sistemas de ônibus.

A previsão é de que a PEC seja debatida pela CCJ (Comissão de Constituição de Justiça) na terça-feira, 07 de novembro de 2023.

É a única comissão que vai analisar a proposta antes de ir para Plenário.

Nos dias 08 e 09 de novembro de 2023, deve ocorrer a votação em Plenário e, na sexta-feira (10), o texto volta à Câmara.

Mas pela complexidade do tema e o grande número de emendas, a previsão corre o risco de não se cumprir e a votação demorar ainda mais.

Segundo a Agência Senado, para que seja aprovada, uma PEC depende do apoio de 3/5 da composição de cada Casa, em dois turnos de votação em cada Plenário.

No Senado, são necessários os votos de, no mínimo, 49 senadores.

O texto só é aprovado se houver completa concordância entre a Câmara dos Deputados e o Senado. Como Braga apresentou um substitutivo, o texto passará por nova análise dos deputados.

O texto base da PEC foi aprovado em julho de 2023 pelos deputados federais e a matéria seguiu para o Senado em 04 de agosto de 2023.

IMPOSTOS QUE SOMEM E IMPOSTOS QUE SURGEM

Pela PEC, PIS/Cofins, ICMS, ISS e IPI desapareceriam e seriam criados dois impostos, uma espécie de IVA (Imposto sobre Valor Agregado) Dual, além de um imposto sobre produtos considerados nocivos à saúde e ao meio-ambiente.

Estes três impostos que substituiriam todos os atuais são:

CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) de competência federal;

IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), de competência dos estados e municípios – o depósito da arrecadação vai para os governos estaduais, com posterior repasse aos municípios; e

IS (Imposto Seletivo) sobre a produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente.

De acordo com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, um dos chefes de município que esteve em Brasília algumas vezes para debater o tema, pela sugestão de Eliziane Gama, a parte do ICMS e do ISS que hoje é de 85% para as prefeituras, poderia cair para 60% no caso de cidades com 200 mil habitantes ou mais.

CBS e IBS COM REDUÇÃO DE 60% PARA SERVIÇOS DE ÔNIBUS URBANO, TREM E METRÔ

A proposta também traz uma política de tratamento diferenciado para alguns setores da economia considerados estratégicos, de utilidade pública e voltados para camadas de menor renda da população.

O tratamento diferenciado reduz ou até mesmo zera o CBS e o IBS de algumas atividades.

Entre estes serviços estão os transportes coletivos de passageiros rodoviário e metroviário de caráter urbano, semiurbano e metropolitano, que na lista de tratamento diferenciado poderão contar com redução de 60%

TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL ENTRE EXCEÇÕES:

O texto alternativo do senador-relator Eduardo Braga traz algumas alterações em relação à primeira versão da PEC 45/2019.

Entre os pontos, estão exceções à regra geral debatida.

Uma delas envolve diretamente o transporte coletivo de passageiros rodoviários intermunicipais e interestaduais.

Os entes federativos e União não poderão conceder benefícios ou incentivos fiscais, exceto os já listados na proposta.

A proposta cria cinco regimes especiais ou específicos com regras diferentes daquelas gerais do IB e ISS. O objetivo não é necessariamente reduzir a carga sobre os setores que estes regimes abrangem, mas apenas adaptar as regras tributárias a situações e características particulares dos bens e serviços em questão.

O texto inclui nestes setores os serviços de transporte coletivo de passageiros rodoviário por ônibus intermunicipal e interestadual, ferroviário, hidroviário e aéreo.

VEJA A LISTA COMPLETA DOS REGIMES ESPECÍFICOS E DE TRATAMENTO FAVORECIDO:

REGIMES ESPECÍFICOS

Cinco regimes especiais ou específicos com regras diferentes daquelas gerais dos dois tributos. Não têm como objetivo reduzir o ônus fiscal sobre os setores que abrangem, mas apenas adaptar as regras tributárias a situações e características particulares dos bens e serviços em questão. combustíveis e lubrificantes; Serviços financeiros operações com bens imóveis planos de assistência à saúde concursos de prognósticos operações contratadas pela administração pública direta, por autarquias e fundações públicas; sociedades cooperativas (será optativo) serviços de hotelaria parques de diversão parques temáticos restaurantes bares aviação regional. serviços financeiros, operações com bens imóveis, planos de assistência à saúde e concursos de prognósticos operações alcançadas por tratado ou convenção internacional, inclusive referentes a missões diplomáticas serviços de saneamento e de concessão de rodovias, serviços de transporte coletivo de passageiros rodoviário intermunicipal e interestadual, serviços de transporte coletivo de passageiros ferroviário serviços de transporte coletivo de passageiros hidroviário serviços de transporte coletivo de passageiros aéreo operações que envolvam a disponibilização da estrutura compartilhada dos serviços de telecomunicações



TRATAMENTO FAVORECIDO

Regimes diferenciados. Objetivo é a redução da carga tributária. Vedado cobrar Imposto Seletivo. Avaliação quinquenal de custo-benefício. Lei pode fixar regime de transição para a alíquota padrão. Lei complementar definirá as operações beneficiadas: CBS e IBS zerados Cesta Básica Nacional de Alimentos (alíquota de CBS e IBS “zerada”) se assim definir lei complementar produtos hortícolas, frutas e ovos, serviços de saúde dispositivos médicos e de acessibilidade para portadores de deficiência medicamentos produtos de cuidados básicos à saúde menstrual



Redução de 60% do CBS e IBS Cesta estendida serviços de educação: redução de 60% do CBS e IBS Prouni: redução de 100% do CBS serviços de saúde: redução de 60% do CBS e IBS lei pode reduzir a 100% dispositivos médicos e de acessibilidade para portadores de deficiência: redução de 60% do CBS e IBS lei pode reduzir a 100% medicamentos lei pode reduzir a 100% produtos de cuidados básicos à saúde menstrual lei pode reduzir a 100% serviços de transporte coletivo de passageiros rodoviário e metroviário de caráter urbano, semiurbano e metropolitano produtos agropecuários aquícolas pesqueiros florestais extrativistas vegetais in natura; insumos agropecuários e aquícolas, alimentos destinados ao consumo humano Incluem-se os sucos naturais sem adição de açúcares e conservantes produtos de higiene pessoal e limpeza majoritariamente consumidos por famílias de baixa renda produções artísticas produções culturais produções jornalísticas produções audiovisuais nacionais atividades desportivas comunicação institucional bens e serviços relacionados à soberania e segurança nacional: alíquota reduzida em 60% bens e serviços relacionados à segurança da informação bens e serviços relacionados à segurança cibernética produtor rural pessoa física ou jurídica que obtiver receita anual inferior a R$ 3.600.000,00; agrossilvipastoril, pessoa física ou jurídica, que, individualmente ou de forma associativa, com ou sem a cooperação laboral de empregados, se vincula ao integrador por meio de contrato de integração vertical, recebendo bens ou serviços para a produção e para o fornecimento de matéria-prima, bens intermediários ou bens de consumo final;



Redução de 100% do CBS Prouni os serviços prestados pelas entidades de inovação, ciência e tecnologia (ICT) sem fins lucrativos

Redução intermediária de 30% da CBS e IBS serviços de profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, desde que sejam submetidas a fiscalização por conselho profissional



Redução de IPI para empresas automobilísticas no Norte, Nordeste e Centro-Oeste Benefícios mantidos até final de 2025 reduzidos gradualmente entre 2029 e 2032, à razão de 20% ao ano vale somente para projetos em plantas fabris já existentes ou novos projetos que aproveitem plantas já existentes. Em ambos os casos, só receberão o benefício os veículos que sejam dotados de tecnologia descarbonizante



Zona Franca de Manaus manterá os privilégios que possui hoje. Produtos arcarão com contribuição sobre intervenção no domínio econômico (Cide) Caso algum produto fabricado na ZFM seja prejudicial à saúde ou ao meio ambiente, poderá haver incidência do imposto seletivo.



Outras medidas de controle ou redução do ônus tributário Cashback (ressarcimento) será obrigatório nas operações de fornecimento de energia elétrica ao consumidor de baixa renda lei complementar pode determinar que devolução seja concedida na conta de energia; obrigatório na Cesta Básica estendida. outras hipóteses a serem definidas em lei complementar Concessão de crédito permitida a apropriação de créditos tanto pela empresa do Simples Nacional quanto por seus clientes quando as vendas realizadas a contribuintes pelo regime unificado gerarem crédito aos clientes e for feita a opção de recolhimento de IBS e CBS pelo regime geral produtor rural que pode optar pelos 60% de CBS e IBS e não o fez serviços de transportador autônomo de carga pessoa física que não seja contribuinte do imposto, nos termos da lei complementar resíduos e demais materiais destinados à reciclagem, reutilização ou logística reversa, de pessoa física, cooperativa ou outra forma de organização popular alíquotas de intermediação financeira. Não podem elevar o custo do crédito no País Fica mantido o tratamento tributário favorecido para as pequenas e microempresas Tratamento na Zona Franca de Manaus com a tributação por meio da CIDE biocombustíveis, a fim de assegurar-lhes tributação inferior à incidente sobre os combustíveis fósseis intenção de desonerar, de maneira ampla, as aquisições de bens de capital.



Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes