Prefeitura de Piracicaba (SP) disponibiliza ônibus gratuitos para estudantes que vão prestar o Enem neste domingo (5)

Vestibulandos terão de apresentar cartão de confirmação de inscrição e documento oficial com foto (original) para ter direito ao benefício

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A Prefeitura de Piracicaba (SP) informou que os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste ano terão gratuidade nos ônibus neste domingo, 5 de novembro, primeiro dia de aplicação da prova.

Para ter direito ao benefício, será necessário a apresentação do cartão de confirmação de inscrição e documento oficial com foto (original) no momento de embarque no coletivo ou no acesso ao terminal.

A gratuidade acontece das 10h30 às 13h e das 18h30 às 20h30.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte