Falta de energia em São Paulo: Governo diz que serviços serão restabelecidos e transportes vão operar normalmente nesta segunda (06)

Poupatempo vai abrir, mas algumas unidades correm o risco ainda de ter atendimento afetado; Delegacias, Bom Prato, Escolas, Hospitais e Postos de Saúde estaduais terão atendimento garantido, promete governo; Abastecimento de água ainda fica prejudicado em algumas regiões; Sobe para sete o número de mortes confirmadas por causa da chuva de sexta-feira (03)

ADAMO BAZANI

O Governo de São Paulo informou que os serviços essenciais e os de atendimento ao público de gestão estadual irão funcionar nesta segunda-feira, 06 de novembro de 2023, mesmo com diversos bairros da capital e de cidades vizinhas ainda estarem sem energia como consequência do temporal da sexta-feira (03).

TRANSPORTES

Os serviços de transportes públicos que dependem de energia elétrica, como trólebus do sistema EMTU/Next Mobilidade (Corredor ABD), trens da CPTM e ViaMobilidade, metrô e monotrilho já tiveram restabelecimento total e vão operam integralmente nesta seguda-feira.

SAÚDE:

A Secretaria de Estado da Saúde informa que todos os hospitais estão funcionando normalmente e possuem geradores para suprir possíveis problemas de fornecimento de energia, sem prejuízo aos pacientes. Todos os serviços de saúde nas unidades da rede estadual continuarão sendo prestados normalmente para a população.

SEGURANÇA PÚBLICA:

Delegacias, distritos policiais e um batalhão da PM que estavam sem energia já retornaram à normalidade, sem registro de novas interrupções ou prejuízo na comunicação de ocorrências. O temporal provocou danos em sete viaturas que, por enquanto, ficarão fora do patrulhamento até a conclusão de reparos.

EDUCAÇÃO:

Na rede estadual de ensino, as aulas ocorrerão normalmente. Caso haja alguma dificuldade pontual em alguma unidade, a Secretaria da Educação vai disponibilizar conteúdo pelo Centro de Mídias. Pais e responsáveis de alunos das unidades que eventualmente ficarem fechadas serão avisados durante o dia pelas coordenações escolares.

Nas unidades do Centro Paula Souza, haverá aulas remotas, sem prejuízo aos alunos, na Etec Getúlio Vargas, na capital, e nas Etecs das cidades de Itapetininga e Piraju. Nos casos mais críticos, a orientação é prosseguir com aulas remotas e cumprimento regular do calendário letivo. Em relação às universidades estaduais, USP, Unesp e Unicamp terão atividades normalmente.

POUPATEMPO:

Todas as unidades do Poupatempo vão abrir nesta segunda. Caso algum posto apresente problemas em relação à energia elétrica, haverá entrega de documentos e orientação para reagendamentos. A Prodesp, empresa de Tecnologia do Governo do Estado, informou que o data center funciona normalmente e que todos os serviços digitais estão operantes.

BOM PRATO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Secretaria de Desenvolvimento Social, que coordena a rede de restaurantes e unidades móveis do Bom Prato e outros equipamentos de assistência social, vai manter o atendimento regular ao público.

PARQUES E CETESB:

Parques estaduais, postos da Cetesb e serviços do Metrô, CPTM e ônibus da EMTU também terão funcionamento normal nesta segunda.

ÁGUA:

O Governo do Estado informou que a Sabesp solicita economia de água aos moradores da capital e Grande São Paulo até a completa normalização de todo o sistema de abastecimento.

Em razão das fortes chuvas da última sexta, a falta de energia paralisou instalações e estações elevatórias da empresa, afetando o nível dos reservatórios e, consequentemente, o abastecimento de água em diversas regiões.

A falta de energia afeta o abastecimento no bairro da Pedra Branca, na capital, e também nas cidades de Cotia, Osasco, Barueri e Taboão da Serra.

Outras localidades tiveram a energia restabelecida e os reservatórios estão em recuperação nos municípios de Santo André, Mauá, Diadema, Guarulhos, Itapecerica da Serra e Itaquaquecetuba, e nas regiões de Guaianases, Americanópolis, Vila Clara, Vila Mascote, Vila Santa Catarina, Vila Joaniza, Campo Grande, Capão Redondo, Jd Promissão, Pedreira, Cidade Ademar, Chacara Flora, Santa Etelvina, Cidade Tiradentes, Morumbi, São Mateus, Itaquera, Vila Mariana e Savoy, em São Paulo. O retorno da água aos imóveis acontecerá de forma gradual.

A companhia mantém constante contato com as concessionárias de energia para recuperar as instalações e está com as equipes mobilizadas para regularizar a situação com a maior brevidade possível.

A Sabesp segue recomende que os clientes priorizem o uso da água para higiene e alimentação até a normalização total da situação.

SETE MORTES:

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil confirmaram sete mortes em decorrência das chuvas no território paulista: uma pessoa em Limeira, atingida por um muro; uma em Osasco, após queda de árvore sobre um carro; uma em Santo André, atingida por destroços que caíram de um prédio; uma em Suzano e duas na capital, todas após quedas de árvores; e uma em Ilhabela, em decorrência de um naufrágio.

A Defesa Civil também atendeu cerca de cem desabamentos em todo o estado, em ocorrências com danos em muros, casas e destelhamentos de imóveis.

As Defesas Civis estadual e municipais e o Corpo de Bombeiros registraram mais de 2 mil chamados em ocorrências em 40 cidades. Até o momento, não há previsão de novas tempestades e vendavais para os próximos dias.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes