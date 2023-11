Taubaté (SP) terá transporte coletivo gratuito aos inscritos nos dias do Enem

Gratuidade se dará das 10h30 às 13h e das 18h30 às 20h30, apenas aos inscritos na prova

ALEXANDRE PELEGI

Seguindo o que têm anunciado inúmeras prefeituras de várias partes do país, Taubaté, no Vale do Paraíba, em São Paulo, também anuncia transporte público gratuito aos alunos inscritos nas duas provas do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.

A gratuidade no TAU – Transporte Acessível Urbano será nos dias 5 e 12 de novembro.

O benefício vale no período das 10h30 às 13h e das 18h30 às 20h30, e vale apenas aos inscritos na prova, que deverão apresentar cartão de confirmação da inscrição e documento original com foto no momento do embarque.

Nos dois dias das provas do ENEM, o serviço de transporte coletivo de passageiros receberá reforço em todas as linhas, para atender a demanda dos participantes da prova.

Todas as informações sobre os horários e itinerários estarão disponíveis no site: http://www.voudetau.com.br.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes