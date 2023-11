São Paulo ainda sente reflexos de temporal de ontem, e neste sábado (04) linhas de ônibus ainda são afetadas na capital e Região Metropolitana

Rajadas de vento ultrapassaram 100 km/h; principal problema que afeta transporte é em relação a árvores caídas

ADAMO BAZANI

A cidade de São Paulo, e os municípios que formam a Região Metropolitana, ainda enfrentam as consequências do temporal que atingiu o Estado de São Paulo na tarde dessa sexta-feira, 03 de novembro de 2023.

Neste sábado (04) há ainda impactos ainda em diversas linhas de ônibus.

O principal problema, que afeta a prestação de serviços de transporte, está relacionado a árvores caídas.

Somente durante o temporal o Corpo de Bombeiros registro mais de 120 solicitações em relação a queda de árvores somente na cidade de São Paulo.

Muitas dessas árvores ainda estão ocupando vias de grande movimento servidas por ônibus.

Um dos exemplos é o da avenida Morumbi, Zona Oeste da capital, nas proximidades do Palácio dos Bandeirantes.

Até a manhã deste sábado uma árvore de grande porte ocupava toda a via, causando desvios em linhas de ônibus.

Municípios da Grande São Paulo também apresentam problemas em relação a árvores caídas, trazendo impacto no transporte coletivo.

No bairro Paraíso, em Santo André, por exemplo, equipes da Semasa, companhia ambiental da cidade, trabalham na remoção de árvores e galhos caídos.

O Diário do Transporte passou pela rua Gamboa, no bairro Paraíso, e flagrou diversos galhos ocupando partes da via e da calçada (foto acima).

De acordo com a Defesa Civil, na Capital e nas cidades da Grande São Paulo as rajadas de vento passaram de 104 km/h, como ocorreu na região de Congonhas. O aeroporto em Congonhas, após uma aeronave de pequeno ter derrapado, chegou a ser fechado para pousos e decolagens.

A estimativa é de que ainda haja pancadas de chuva neste sábado, porém em intensidade menor do que as registradas na sexta-feira (03).

Em nota, a prefeitura de São Paulo faz um balanço dos trabalhos para tentar a normalização.

Estão trabalhando nas ruas 1.900 homens da limpeza, 1.470 agentes das subprefeituras, além de 40 equipes de iluminação pública e 24 de reparos em semáforos

De 94 semáforos inoperantes às 20h de sexta-feira, 77 já haviam sido restabelecidos às 6h deste sábado (4); houve 618 chamados por falta de iluminação pública às 17h, e 523 haviam sido consertados até as 6h; das 76 árvores que caíram, 43 já haviam sido removidas.

As rajadas de vento chegaram a 104 km/h em alguns pontos da cidade. Em razão da intensidade do temporal, desde o início da chuva e ao longo da noite, o prefeito Ricardo Nunes acompanhou os trabalhos dos agentes da Prefeitura em vários pontos da cidade para recuperação de áreas afetadas e retomada da regularidade.

A Prefeitura de São Paulo reforçou o trabalho das equipes nas ruas para amenizar os impactos causados pelo temporal.

Por determinação do prefeito Ricardo Nunes, equipes das subprefeituras, da Defesa Civil e agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), em conjunto com a Enel, passaram a noite, a madrugada e estão nas ruas de todos os bairros da cidade para recuperação de áreas afetadas. Os trabalhos começaram já durante o temporal.

Em razão dos estragos causados pela chuva, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) determinou o fechamento dos parques do Carmo, Nabuco, Santo Dias, Morumbi Sul, Vila dos Remédios, Guarapiranga, Aclimação, Previdência, Ibirapuera e Eucaliptos, os dois últimos administrados pela Urbia Parques até o restabelecimento das condições adequadas de segurança e bem-estar dos visitantes. A situação de outros parques está sendo avaliada.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes