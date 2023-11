Poá (SP) garante mais um ano de gratuidade para estudantes que farão provas do ENEM

Prefeitura concede benefício desde 2021

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Poá, na Grande São Paulo, repete o que já vem fazendo desde 2021, e concede gratuidade no transporte coletivo aos estudantes que farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos próximos domingos (05 e 12).

De acordo com nota da prefeitura, a gratuidade terá vigência das 10 às 13 horas e das 17 às 19 horas.

Para ter direito à isenção na tarifa nas linhas municipais o aluno precisa apenas apresentar o documento com foto e comprovante de inscrição na prova do ENEM.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes