Falta de energia elétrica afeta linha 1 com impacto na 3 do Metrô de São Paulo neste sábado (04)

Trecho afetado é entre Sé e Parada Inglesa

ADAMO BAZANI

Problemas para quem depende do metrô de São Paulo na manhã deste sábado, 04 de novembro de 2023.

Falta de energia elétrica, entre as estações Parada Inglesa, na zona Norte, e Sé, no centro, afetou a linha 1 Azul que, com lentidão, trouxe impactos na linha 3 Vermelha.

Técnicos foram acionados para a normalização.

A ocorrência foi registrada por volta das 11h00, e a linha entrou em processo de normalização cerca de 20 minutos depois.

Foto em rede social mostra passageiro andando pela linha na estação São Bento:

Por causa da forte chuva de ontem à tarde, centenas de bairros na capital e grande São Paulo ainda estão sem energia.

Adamo Bazani jornalista especializado em transportes