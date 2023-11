Prefeitura de Araçatuba (SP) oferece ônibus de graça para estudantes que farão o Enem nos dias 5 e 12 de novembro

Para ter direito a gratuidade, candidato precisa apresentar cartão de inscrição no exame e documento com foto

MICHELLE SOUZA

Nesta terça-feira, 31 de outubro de 2023, a TUA (Transportes Urbanos Araçatuba) confirmou que vai disponibilizar transporte gratuito para os estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino Médio nos próximos dois domingos, dias 5 e 12 de novembro.

O pedido de gratuidade foi feito pelo vereador Wesley da Dialogue e pelo Movimento Dialogue, através de um ofício protocolado na semana passada, endereçado ao secretário municipal de Mobilidade Urbana, Osny Henrique Caldeira, e à direção da empresa responsável pelo transporte público em Araçatuba.

Para não pagar pela passagem nos dois domingos de prova, os estudantes devem apresentar ao motorista do ônibus, de forma digital ou impressa, o cartão de confirmação, que pode ser baixado pelo site , junto com um documento com foto. O funcionamento das linhas será estendido até às 19h, horário previsto para o encerramento das provas. Aos domingos, normalmente, os ônibus circulam das 6h50 às 18h.

Em Araçatuba, este ano, é a primeira vez que o transporte para os candidatos ao Enem será oferecido de graça. Em 2022, a empresa responsável pelo transporte público estava com o serviço suspenso aos domingos, quando os exames são realizados, mas colocou os ônibus para circular para atender esse público mas não houve gratuidade.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte