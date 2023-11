Estudantes farão exames do Enem em Santa Bárbara D’Oeste (SP) com transporte gratuito

Medida visa facilitar o acesso dos candidatos aos locais de prova

ALEXANDRE PELEGI

Os estudantes de Santa Bárbara d’Oeste, assim como em muitas cidades do Brasil, poderão fazer o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) com transporte coletivo gratuito nos próximos dois domingos, 5 e 12 de novembro de 2023.

A prefeitura justifica a medida para facilitar o acesso dos candidatos aos locais de prova.

A Nova Via, concessionária do transporte coletivo no Município, colocará em funcionamento duas linhas especiais partindo do Terminal Urbano do Centro, além das linhas regulares.

Para ter direito ao benefício de viajar sem pagar a passagem, o estudante deve apresentar ao motorista o comprovante de inscrição do Enem.

Em Santa Bárbara as provas serão aplicadas nas Escolas Estaduais “Ulisses de Oliveira Valente”, no Centro, “Comendador Emílio Romi”, no Jardim Panambi, “Profª Heloiza Lacava”, no Jardim Europa, e “Profª Alcheste de Godoy Andia”, no Jardim Pérola.

Mais informações sobre as linhas e horários no site da empresa: www.nvnovavia.com.br

Linhas Especiais

500 – Terminal/Bairro

Saída do Terminal Urbano: 11h30 e 12 horas

Itinerário: Rua Prudente de Moraes, Rua Duque de Caxias, Rua João Lino, Av. Monte Castelo, Av. Tiradentes, Rua Osny Martins Cruz, Rua Prudente de Moraes, Terminal.

501 – Terminal/Bairro

Saída do Terminal Urbano: 11h30

Itinerário: Rua Prudente de Moraes, Av. de Cillo, Av. Anhanguera, Av. Santa Bárbara, Rua da Agricultura, Av. da Indústria, Rua Curitiba, Rua do Algodão, Av. Tenente Cel José Gabriel de Oliveira, Av. Augusto Scomparim, Rua Albânia, Rua Escócia, Rua Espanha.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes