ENEM em São Paulo: Governo e Minas e Energia fecham acordo para energia nos locais de prova e ônibus EMTU, trem e metrô de graça estão confirmados

Orientação aos estudantes que farão o ENEM é comparecer no horário e local já estabelecidos pelo Ministério da Educação neste domingo; Na área de abastecimento, muita gente ainda está sem água também; Defesa Civil confirma seis mortes

O Governo do Estado de São Paulo informou que recebeu no fim da tarde deste sábado, 04 de novembro de 2023, garantia do MME (Ministério de Minas e Energia), do Governo Federal, de fornecimento de energia elétrica em todas as escolas que serão utilizadas para a realização do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) nos municípios paulistas.

Com isso, a orientação é que os estudantes que farão o ENEM compareçam no horário e local já estabelecidos pelo Ministério da Educação neste domingo (05).

Em todo o Estado, mais de 600 mil estudantes vão comparecer ao ENEM, dos quais, 168 mil somente na capital.

O Governo do Estado reafirmou que está mantida a gratuidade para todos os passageiros de ônibus metropolitanos gerenciados pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) na Grande São Paulo e áreas atendidas no interior e litoral, trens, monotrilho e metrô, das 9h às 21h. O mesmo vai ocorrer com os ônibus municipais gerenciados pela SPTrans (São Paulo Transporte) na capital paulista.

Em algumas cidades da Grande São Paulo também haverá tarifa zero neste domingo, 05 de novembro de 2023, e no próximo, dia 12. Mas nestes municípios, será obrigatória a apresentação de RG e comprovante de inscrição ao motorista do ônibus. Entre as cidades com gratuidade para o ENEM estão Santo André, São Bernardo do Campo, Francisco Morato, Osasco, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Poá, Mogi das Cruzes, Embu das Artes e Suzano.

ENERGIA ELÉTRICA É ÁGUA:

Segundo o Governo do Estado de São Paulo, até a tarde deste sábado (04), as concessionárias Enel, CPFL e EDP informaram desligamentos de energia nas cidades de São Paulo, Osasco, Ourinhos, Avaré, Itapetininga, Sorocaba, Salto, Itu, Indaiatuba, Santos, Bauru, Jaú, Piracicaba, Americana, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Suzano, São Sebastião, Ferraz de Vasconcelos, Biritiba Mirim, Guararema, Salesópolis, Poá, Guaratinguetá, Caraguatatuba, São José dos Campos, Taubaté, Lorena, Santa Branca, Pindamonhangaba, Jacareí, Caçapava, Monteiro Lobato, Cachoeira Paulista, Roseira, Tremembé, Aparecida, Cruzeiro, Jambeiro, Potim e Canas.

A gestão estadual orientou prioridade máxima nos religamentos de eletricidade em hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e locais de provas do Enem.

Abastecimento de água

Ainda de acordo com nota da administração estadual, a Sabesp entrou em contato com as concessionárias de eletricidade e solicita que a população reduza o consumo de água até a normalização completa dos serviços.

A empresa estatal de saneamento explica que, sem energia, houve paralisação em diversas instalações e estações elevatórias, reduzindo o nível dos reservatórios da companhia.

Até o fim da tarde, os pontos mais críticos na capital ficavam nas regiões de Americanópolis, São Mateus, Itaquera, Vila Mariana, Vila Clara, Santa Etelvina, Cidade Tiradentes, Vila Mascote, Vila Santa Catarina, Vila Joaniza, Campo Grande, Jardim Promissão, Pedreira, Cidade Ademar, Chácara Flora, Morumbi e Capão Redondo.

Na Grande São Paulo, o desabastecimento afeta os municípios de Itapecerica da Serra, Cotia, Diadema, Osasco, Barueri, Guarulhos, Taboão da Serra, Itaquaquecetuba, Biritiba Mirim e Suzano.

Os reservatórios dos municípios de Santo André, Mauá e do bairro de Guaianases, em São Paulo, estão em recuperação. O retorno da água aos imóveis acontecerá de forma gradual.

Nos locais críticos com caminhões-tanque, mas ainda não há uma previsão para o restabelecimento total do fornecimento regular de água.

MORTES

Os acidentes decorrentes das chuvas extremas provocaram seis mortes em todo o estado, segundo a Defesa Civil, no boletim divulgado pelo Governo do Estado.

Uma pessoa morreu em Limeira, atingida por um muro; uma em Osasco, após queda de árvore sobre um carro; uma em Santo André, atingida por destroços que caíram de um prédio; e uma em Suzano e duas na capital, todas após quedas de árvores. A Defesa Civil também atendeu cerca de cem desabamentos em todo o estado, em ocorrências com danos em muros, casas e destelhamentos de imóveis.

As Defesas Civis estadual e municipais e o Corpo de Bombeiros registraram mais de 2 mil chamados em ocorrências em 40 cidades. Até o momento, não há previsão de novas tempestades e vendavais para os próximos dias.

