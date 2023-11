Começam a ficar prontas as primeiras unidades dos novos ônibus de dois andares da Viação Cometa, Rápido Ribeirão Preto, Expresso do Sul, do Grupo JCA

Como mostrou Diário do Transporte, grupo investirá cerca de R$ 500 milhões em renovação de frota

ADAMO BAZANI

Começam a ficar prontas as primeiras unidades dos novos ônibus de dois andares da Rápido Ribeoirão Preto, Viação Cometa e Expresso do Sul, do Grupo JCA.

O modelo é o Marcopolo Paradiso 1800 DD (de dois andares) com chassi Mercedes-Benz O-500 RSDD, com tecnologia de redução de emissões de poluentes Euro 6.

Ar -condicionado e o padrão atual de poltronas da linha de modelos da Marcopolo estão entre os itens.

As empresas também adotram mudanças na identidade visual existente, com um novo tipo de fonte (letra) e círculos de diferentes cores que representam corpos celestes e elementos naturais.

Nas imagens, Cometa e Expresso so Sul aparecem praticamente com a mesma pintura e a Rápido Ribierão Preto com padrão visual que se assemelha à empresa 1001, do mesmo grupo.

Os veículos fazem parte da compra de 485 ônibus Mercedes-Benz Euro 6 com carroceria Marcopolo anunciada em primeira mão pelo Diário do Transporte em junho de 2023 pelo Diário do Transporte.

Na ocasião, o Grupo JCA informou ao Diário do Transporte as quantidades por empresa e modelo que estavam no cronograma.

Viação Cometa – 91 ônibus, sendo 33 Ideale, 31 Viaggio e 27 G8 (double-decker)

(fonte Grupo JCA para o Diário do Transporte)

Expresso do Sul – 12 ônibus, todos G8 (double-decker)

(fonte Grupo JCA para o Diário do Transporte)

Auto Viação 1001 – 80 ônibus, sendo 41 G8 (double-decker) e 39 micros

(fonte Grupo JCA para o Diário do Transporte)

Viação Catarinense – 70 ônibus, sendo 36 G8 (double-decker) e 34 Viaggio

(fonte Grupo JCA para o Diário do Transporte)

Rápido Ribeirão – 8 ônibus, todos G8 (double-decker)

(fonte Grupo JCA para o Diário do Transporte)

O Grupo JCA esclareceu também ao Diário do Transporte que há ainda o modelo urbano Torino e que as entregas são gradativas.

Os ônibus adquiridos serão destinados para as operações rodoviária e urbana. Para as estradas, o Paradiso G8 Double-Deck, o Viaggio 1050, e o Sênior (micro). E nas rotas urbanas e intermunicipais, o Torino e o Ideale, todos de carroceria Marcopolo. Os novos veículos chegam para compor a frota a partir de junho de forma gradativa e serão distribuídos entre todas as empresas do Grupo JCA.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes