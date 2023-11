Bandidos tacam fogo em ônibus na estrada Rio-São Paulo, km 34, na madrugada deste sábado (04)

Na noite de sexta (03) miliciano Alan Ribeiro Soares, vulgo Nanan, foi morto em disputa com grupo rival por território na Zona Oeste do Rio

Mais um ônibus queimado no Rio de Janeiro por bandidos ligados à milícia e ao tráfico de drogas.

Na madrugada deste sábado, um ônibus foi queimado no quilômetro 34 da rodovia Rio-São Paulo.

Não se sabe a motivação, mas a suspeita é que pode ser reação à morte do miliciano Alan Ribeiro Soares, vulgo Nanan, que disputava com grupo rival território na Zona Oeste do Rio.

Nanan ou Malvadão era um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro.

Ele foi morto na noite desta sexta-feira (3) ao lado de outro homem não identificado em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio.

Nanan era chefe de uma das milícias que dominvam a área, rival de grupo comandado por Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho.

FORÇAS ARMADAS

Como mostrou o Diário do Transporte, milicianos do Estado do Rio de Janeiro incendiarm 35 ônibus em retaliação à morte de um de seus líderes.

Como resposta às ações do crime orGanizado, e em apoio ao governador do Rio de Janeiro, o presidente Lula anunciou uma operação com Forças Armadas em portos e aeroportos de Rio de Janeiro e São Paulo.

Trata-se de operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO).

A medida recebeu apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Em entrevista ao Estadão, Freitas disse que “o Porto de Santos virou o principal entreposto do comércio internacional de drogas no Brasil”.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes