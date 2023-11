VÍDEO: Chuva forte afeta operações de ônibus e trólebus na tarde desta sexta (03) na capital paulista

Falta de energia impediu circulação de trólebus; Quedas de árvores e alagamento desviaram linhas

ADAMO BAZANI

A forte chuva que atingiu a capital paulista e a Grande São Paulo prejudicou a circulação de ônibus e trólebus na tarde desta sexta-feira, 03 de novembro de 2023.

A falta de energia em diferentes regiões deixou a rede de trólebus sem energia em diversos trechos.

Imagens e relatos que o Diário do Transporte recebeu mostram problemas com os trólebus na região da Vila Formosa e na Rua Cantagalo, na Região do Tatuapé.

Além da falta de energia, segundo os relatos, pedaços de galhos levados pelo vento atingiram a rede aérea.

A SPTrans (São Paulo Transporte), que gerencia o sistema de transportes públicos, fala da interrupção de três linhas de trólebus na região do Parque Dom Pedro II, no centro, e de problemas com linhas de ônibus em diferentes regiões

A SPTrans informa que uma falta de energia na rede aérea nas imediações do Term. PQ. D. Pedro, na tarde desta sexta-feira(3), interrompeu, das 16h40 às 17h02, a operação de três linhas operadas por trólebus. Houve uma falha na rede aérea na Av. Dr. Gentil de Moura que prejudica a circulação dos trólebus da linha 4113/10 Gentil de Moura – Pça. da República.

Em virtude de interferências viárias registradas, as linhas que operam nos seguintes locais tiveram as operações prejudicadas:

– Av. Domingos de Souza Marques, 450 – Jaguara

– Av. Nossa Sra. da Assunção, 1.095 – Butantã

– Estr. do M’Boi Mirim, 5.578, B/C – Jd. Ângela

– R. Francisco Alarico Bergamo x R. Miranorte – Itaquera

– Av. Nazaré, 1.203, B/C – Ipiranga

– R. Barros Penteado, 425 – Jd. Roseli (zona leste)

– Av. Águia de Haia, 2.200 – Cidade A.E. Carvalho

Linhas de trólebus que tiveram a operação interrompida das 16h40 até às 17h02:

2002-10 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Bandeira

2290-10 Term. São Mateus – Term. Pq. D. Pedro II

3160-10 Term. Vl. Prudente – Term. Pq. D. Pedro II

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes