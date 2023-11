Nunes faz vistoria em obras de duplicação da Estrada do Alvarenga após liberação da Justiça

Como mostrou o Diário do Transporte nessa quinta (02), o presidente do TJSP atendeu a recurso da prefeitura da capital paulista

ALEXANDRE PELEGI

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, vistoriou o reinício das obras de duplicação da Estrada do Alvarenga na manhã desta sexta-feira, 03 de novembro de 2023.

A visita de Nunes acontece um dia após a decisão do Tribunal de Justiça de liberar a retomada das obras na Zona Sul.

“A Estrada do Alvarenga tem do seu lado direito toda a represa e o seu lado esquerdo muito adensado, com ruas estreitas, portanto, você não tem opção para as pessoas poderem se locomover”, disse Nunes em visita ao local.

Segundo a prefeitura, entre os benefícios das obras, iniciadas em abril deste ano, está reduzir o tempo de viagem de cerca de 100 mil passageiros de ônibus que usam as 15 linhas municipais que circulam pelo local.

Os trabalhos são feitos em 450 metros de extensão, com referência a partir da Estrada do Alvarenga, altura do número 2.410, até a Rua dos Mandis, em frente ao Parque Sete Campos.

Nunes voltou a comemorar a decisão da Justiça que atendeu ao pedido da prefeitura. “Mais uma vez queria agradecer ao presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Anaf, que reverteu essa decisão por estar convencido da importância dessa obra. Ele estudou e teve a sensibilidade. Precisamos de pessoas assim em todas as áreas, que tenham a percepção do que o povo sofre e fazer ações para que as pessoas sofram menos”, disse.

O prefeito lamentou a paralisação por 15 dias após pedido do Ministério Público, destacando que apesar da paralisação, o prazo da obra continua para junho de 2024.

“Houve uma desinformação muito grande sobre a obra aqui, que teve a necessidade do aterramento para a colocação das estacas, para os caminhões transitarem, mas depois essa terra toda sai e a pista ficará sobre as estacas. Portanto, uma obra que não vai prejudicar o meio-ambiente. Pelo contrário, as demais obras do lado esquerdo da Alvarenga contemplam a reurbanização com ligações das casas às redes de esgoto, canalização de córrego, enfim, a recuperação ambiental desse esgoto que ia para a represa”, explicou.

A obra faz parte do Programa de Mananciais, que contempla um conjunto de intervenções que chegam a R$ 200 milhões, incluindo as ações do Jardim Primavera, Guaicuri (que abrange os Sete Campos), Apurá (e complexo Pilão) e o Morro dos Macacos. Neste trecho da Estrada do Alvarenga, o valor investido é de R$ 65 milhões.

Entre essas intervenções estão a recuperação ambiental, construção de novas moradias, eliminação de áreas de risco, tendo o saneamento como linha de fundo ligado a um conjunto de ações para recuperar as bordas das represas.

