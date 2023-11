Ministério das Cidades publica liberação de R$ 368,7 milhões para compra de ônibus para o Transporte da Região Metropolitana de Belém (PA)

Governo do Pará será responsável por dar uma contrapartida de R$ 19,4 milhões para a renovação da frota

ALEXANDRE PELEGI

O Ministério das Cidades publicou no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 1º de novembro de 2023, a aprovação no programa Avançar Cidades da liberação de R$ 368,7 milhões para a compra de 265 ônibus novos para o Sistema Integrado de Transporte da Região Metropolitana de Belém.

O sistema de ônibus atende além da capital Belém, aos municípios de Ananindeua, Marituba e Benevides.

O Diário do Transporte divulgou a liberação dos recursos nesta quinta-feira (02) (Relembre aqui).

Segundo o Ministério das Cidades, o Governo do Pará será responsável por dar uma contrapartida de R$ 19,4 milhões para a renovação da frota de ônibus em Belém.

Como noticiado pelo Diário do Transporte, dos 265 novos ônibus, 40 serão elétricos e 50 movidos a gás natural. O restante será formado por ônibus a diesel padrão Euro 6 de motorização, em vigor desde janeiro de 2023 no Brasil, e que é até 75% menos poluente que os modelos de tecnologia anterior Euro 5.

O dinheiro federal tem origem nos recursos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e da seleção do projeto de aquisição de novos ônibus para Belém foi feita pelo Ministério das Cidades com a análise técnica da Caixa Econômica Federal no âmbito do Novo PAC.

Segundo a pasta, a renovação parcial da frota de ônibus faz parte do projeto para apresentar Belém como uma cidade mais sustentável para a COP-30, evento global da ONU que discute as mudanças climáticas, e vai acontecer na capital paraense em 2025.

COMPRA DOS ÔNIBUS SERÁ LICITADA TERÇA-FEIRA (07)

Como noticiou o Diário do Transporte, o Governo do Pará abriu em 23 de outubro um pregão eletrônico para comprar os 265 ônibus para o sistema BRT Metropolitano.

As propostas de fabricantes e revendedores interessados devem ser enviadas até 07 de novembro de 2023, pelo site unificado de compras do Governo Federal.

Destes 265 ônibus, 40 serão elétricos, de acordo com o edital.

Vence a empresa que oferecer o menor preço.

O BRT Metropolitano está em construção e a previsão é de que ao menos um trecho esteja em operação em 2024.

A estrutura está sendo implantada na BR-316 e deve ligar municípios da Região Metropolitana de Belém.

O BRT Metropolitano de Belém deve atender cerca de 170 mil pessoas por dia.

Haverá linhas expressas e paradoras, saindo dos futuros terminais de Ananindeua e de Marituba.

Serão cerca de dez quilômetros que contarão também com ciclovias.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes