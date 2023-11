Metrô de SP consegue leiloar por R$ 275 mil mensais direito de uso de marcas das estações Anhangabaú e Brigadeiro

Com o sucesso da venda, companhia terá agora cinco estações com seus nomes concedidos à exploração de marcas da iniciativa privada

ALEXANDRE PELEGI

A Companhia do Metrô de São Paulo conseguiu finalmente encerrar com sucesso o processo de venda dos direitos de uso dos nomes de duas importantes estações: Anhangabaú, da Linha 3-Vermelha, e Brigadeiro, da Linha 2-Verde, os naming rights.

Apenas uma empresa apresentou proposta nos dois leilões, e chegou aos valores esperados pela Companhia: a Menat Representação Comercial.

A licitação da Estação Anhangabaú realizou a Sessão Pública de Recebimento e Abertura das propostas na terça-feira, 31 de outubro de 2023. A proposta final, após negociações, foi fechada em R$ 120 mil de remuneração mensal. A empresa havia oferecido inicialmente R$ 101 mil (R$ 101.182,84).

Já a Sessão Pública da Estação Brigadeiro ocorreu na quarta-feira, 01º de novembro. Após oferecer a remuneração mensal de R$ 126 mil, as partes fecharam o valor em R$ 155 mil.

Com os resultados, a Companhia agora possui cinco estações com seus nomes concedidos à exploração de marcas da iniciativa privada. As outras três são Carrão, que assumiu o nome da rede atacadista Assaí, Saúde, pela rede de farmácias Ultrafarma e Penha, recebendo o nome das Lojas Besni.

Estes contratos têm os valores mensais de R$ 168 mil (Carrão), R$ 71,9 mil (Saúde) e R$ 105 mil (Penha) como pagamento pelo uso da marca.

O processo de concessão de naming rights começou em maio de 2021, por seis estações da companhia, dentre elas essas duas estações. Estavam ainda: Saúde e Consolação, da Linha 1-Azul, Brigadeiro da Linha 2-Verde e Penha, Carrão e Anhangabaú da Linha 3-Vermelha.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes