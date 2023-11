Linha 12 – Safira da CPTM de São Paulo circula com velocidade reduzida

Redução ocorre em tarde de fortes chuvas na capital paulista

PAULO REDA

Por motivo de descarga elétrica atmosférica , os trens da Linha 12 – Safira, operada pela CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) estão circulando com intervalos maiores e velocidade reduzida entre as estações Brás e Engenheiro Goulart . A circulação de trens entre as estações Brás e Tatuapé foi totalmente interrompida, em uma tarde de fortes chuvas na capital. O aplicativo da CPTM não informou o motivo da redução de velocidade.

Por meio de sua assessoria de imprensa a CPTM informou que a forte tempestade que atinge a Grande São Paulo na tarde desta sexta-feira, dia 3 de novembro, gerou falhas na sinalização de três linhas, resultando em maior intervalo entre os trens e velocidade reduzida.

Na Linha 11-Coral a falha de sinalização ocorre entre as Guaianases e Estudantes, e na Linha 12-Safira, entre as Estações Brás e Calmon Viana. Já na Linha 10-Turquesa foi registrada falha entre as Estações Juventus-Mooca e Rio Grande da Serra, mas o trecho está em processo de normalização.

As equipes de manutenção da CPTM estão atuando para normalizar a circulação nestes trechos. Nos demais trechos e linhas a circulação é normal.

Paulo Reda, para o Diário do Transporte