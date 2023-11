Hortolândia (SP) disponibiliza ônibus gratuitos para participantes do Enem nos próximos dias 5 e 12 de novembro

Tarifas dos coletivos serão gratuitas

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta terça-feira, 31 de outubro de 2023, a Prefeitura de Hortolândia (SP) anunciou que haverá ônibus gratuitos nos próximos domingos, dias 5 e 12 de novembro.

A mudança no transporte coletivo ocorre para auxiliar os estudantes que participarão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A prefeitura informou que a gratuidade poderá ser utilizada para até quatro viagens, e que haverá um reforço nas linhas de ônibus.

A programação das linhas está disponível no site oficial da prefeitura.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte