Estudantes de Campina Grande (PB) que farão o Enem, terão ônibus de graça e frota reforçada em 75%

Candidatos precisam apresentar comprovante de inscrição para ter direito a gratuidade

MICHELLE SOUZA

Os estudantes de Campina Grande, na Paraíba, que vão fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio no próximo domingo (5), vão ter direito a gratuidade no sistema de transporte coletivo, desde que apresente o comprovante de inscrição da prova.

Segundo o Ministério da Educação, são 18.362 pessoas inscritas para realizar o Enem 2023.

A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP), disse que houve uma negociação com o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano do Município e a frota será reforçada em 75% no dia da prova, para atender os candidatos.

Ainda de acordo com a STTP, a frota especial e de reforço vai iniciar a operação às 9h30, suspendendo a circulação às 13h e mais tarde, os ônibus voltam a circular às 16h30 e os veículos só retornam às garagens às 20h.

As linhas que serão reforçadac e terão gratuidade são: 111, 020, 220, 245, 263, 303, 333, 004, 004A, 044, 404, 444, 505, 555, 660, 077, 090A, 090B, 092, 902, 922, 903A, 903B, 910 e 955.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte