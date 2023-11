Empresa de ônibus de Juiz de Fora (MG) paga indenização de R$ 20 mil para aposentada que sofreu acidente em 2018

Na ocasião, mulher ficou com o pé preso na porta na hora do embarque; posteriormente foi constatada redução dos movimentos do tornozelo esquerdo

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Uma empresa de ônibus de Juiz de Fora (MG) terá de pagar indenização de R$ 20 mil para uma mulher que sofreu um acidente em um de seus coletivos. A decisão foi confirmada pela 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

Na ocasião, em 2018, o motorista do ônibus fechou a porta sem que a passageira tivesse embarcado completamente, tendo ficado com o pé preso na porta do veículo.

O motorista foi então alertado pelos demais passageiros e a moça pôde adentrar novamente de forma correta. Ela foi levada ao hospital pelo funcionário, onde foi diagnosticada com uma ruptura no tendão de Aquiles.

Como resultado do acidente, a aposentada ficou com cicatriz cirúrgica de 15 cm e teve os movimentos do tornozelo esquerdo reduzidos, apresentando então um déficit funcional permanente.

O valor a ser pago pela empresa para a mulher consiste em R$ 140,47 por danos materiais, R$10 mil por danos estéticos e R$10 mil por danos morais.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte