Corrida em Curitiba (PR) na noite deste sábado (04) provoca desvio em 18 linhas de ônibus

Desvios de itinerário ocorrerão entre 19h30 e 23h

ALEXANDRE PELEGI

Dezoito linhas de ônibus terão desvios de itinerário entre 19h30 e 23h em Curitiba (PR) neste sábado, 04 de novembro de 2023.

As alterações ocorrerão devido à “1ª Corrida Noturna BPChoque”, com bloqueios em diversas ruas dos bairros Jardim Botânico e Rebouças.

O evento, realizado pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar do Paraná, deverá atrair 2.000 pessoas, que terá largada às 21h.

A concentração será feita no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1.401.

Os participantes da prova de 5 km farão o trajeto pela Getúlio Vargas, Dário Lopes dos Santos, Pedro de Araújo Franco, Engenheiros Rebouças, João Negrão, Marechal Floriano Peixoto e, por fim, retornam para a Getúlio Vargas.

Já na prova de 10 km, o trajeto será feito pela Getúlio Vargas, Dário Lopes dos Santos, Professora Annette Macedo, Dr. Corrêa Coelho, Sant’ana, São Januário, Martin Varela, Hildebrando de Araújo, Dário Lopes dos Santos, Comendador Franco, Engenheiros Rebouças, João Negrão, João Viana Seiler, Marechal Floriano Peixoto e finalizam na Getúlio Vargas.

Com exceção da largada e da Avenida Dário Lopes dos Santos, que terão bloqueios totais das 19h30 às 23h, o restante do trajeto vai ser compartilhado entre os participantes da corrida e os veículos, com o trânsito fluindo nas faixas à esquerda. Monitores estarão no local para orientar os motoristas e garantir a segurança e a fluidez do tráfego.

Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) farão o monitoramento do trânsito na região.

Veja a relação das 18 linhas que terão desvios:

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes