Carambeí (PR) terá Tarifa Zero a partir de segunda-feira (06)

Lançamento do programa será feito neste sábado (04) com um desfile de entrega dos quatro ônibus à população

ALEXANDRE PELEGI

Carambeí, cidade do interior do Paraná com 25 mil habitantes, lançará neste sábado (04) o programa Tarifa Zero do transporte coletivo.

Na ocasião, haverá um passeio dos quatro ônibus pelas principais ruas da cidade.

O serviço de ônibus atenderá os moradores da cidade e da zona rural de segunda a sábado.

As localidades de Catanduva e Santa Cruz serão atendidas pelo programa.

Já nos bairros, a circulação dos ônibus gratuitos será de hora em hora, com o terminal rodoviário como ponto final, sempre das 6h às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e nos sábados até o meio-dia.

A prefeita de Carambeí, Elisângela Pedroso, revela que desde 2019 a cidade não possui sistema de transporte coletivo.

Para bancar o Tarifa Zero a prefeitura disporá de R$ 1,5 milhão por ano.

Os ônibus pertencem à empresa G3, contratada pelo Município.

