Candidatos que prestarem o Enem terão acesso a ônibus gratuito em Embu das Artes (SP)

Beneficiários precisarão apresentar comprovante de inscrição na prova ou o cartão COM Card Estudante para terem direito à gratuidade

PAULO REDA

A Prefeitura de Embu das Artes disponibilizará ônibus do sistema municipal de transporte público com tarifa zero para os estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As linhas com a possibilidade de gratuidade estarão disponíveis nos dias de realização da prova, 5 e 12 de novembro.

De acordo com a administração municipal, para ter acesso à gratuidade, o estudante precisará apresentar na catraca no momento da viagem o cartão COM Card Estudante ou o comprovante de inscrição do Enem, além de um documento de identificação com foto.

Paulo Reda, para o Diário do Transporte