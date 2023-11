A partir desta segunda-feira (6), Manaus (AM) terá nova linha de ônibus para atender moradores das zonas Leste e Oeste

Coletivos irão circular de manhã, das 5h30 às 8h40, e a tarde, das 13h30 às 16h50

A Prefeitura de Manaus (AM) anunciou a criação de uma nova linha de ônibus para atender os moradores das zonas Leste e Oeste da capital.

Os ônibus começam a rodar a partir desta segunda-feira, 6 de novembro, com embarque no Terminal de Integração 4 (T4), no Jorge Teixeira, rumo à Ponta Negra.

A linha 643-T4/Via Norte/ Tarumã/Ponta Negra estará em funcionamento apenas em dias úteis e horários de pico, com os coletivos em circulação das 5h30 às 8h40 e das 13h30 às 16h50, atendendo os bairros Nova Cidade, Tarumã e região da Ponta Negra.

O itinerário passa pelas avenidas Camapuã, Itaberaba, Margarita, avenida José Henrique Bentes, estrada do Tarumã, avenida do Turismo, alamedas Japão e Líbia, além da avenida Coronel Teixeira.

No sentido Ponta Negra/T4, segue pelas avenidas Coronel Teixeira, Turismo, estrada do Tarumã, avenidas José Henrique Bentes, Margarita, rua Itirapina, avenida Itaberaba, rua 87, rua Padre João Ribeiro e avenida Camapuã.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte