Vinte eventos de hoje, quinta (02), até domingo (04), terão 196 vans do Atende+ à disposição

SPTrans informa que 25 veículos já estão disponíveis para a população neste feriado

ALEXANDRE PELEGI

Nesta quinta-feira de feriado de Finados, 02 de novembro de 2023, a SPTrans informa ter colocado à disposição 25 vans do Serviço Atende+.

No sábado e domingo (4 e 5), serão mais 171 vans do Atende+. A Fórmula 1 é um dos eventos programados, com 23 vans para o sábado e domingo.

No total, os 196 veículos realizarão o transporte dos passageiros para 20 eventos.

O Atende é a categoria de transporte porta a porta gratuito, para locomoção dos usuários em atividades relacionadas à saúde, culturais, de lazer e integração.

O serviço é destinado a pessoas com autismo, surdocegueira ou deficiência física com alto grau de severidade e dependência.

Para mais informações sobre o serviço Atende + acesse https://www.sptrans.com.br/atende/ ou ligue 156.

Confira abaixo a programação:

Quinta-feira (2/11) – 25 vans:

ABSW – 9 vans

Cia de Rodas para o Ar – 1 van

Solidariedança, 12 vans

IPDA, 3 vans

Sábado (4/11) – 98 vans:

ABSW – 13 vans

Icel – 9 vans

Portal dos Bandeirantes – 1 van

Solidariedança – 10 vans

FCD Jardim Ângela , 2 vans

Rede Acessibilidade – 1 van

Capoeira e Arte – 3 van

IPDA, 45 vans

Fórmula 1 – 23 vans

Domingo (5/11) – 73 vans:

ABSW – 13 vans

Icel – 9 vans

Igreja Batista – 11 vans

FCD Itaquera , 9 vans

FCD Brasilândia , 7 vans

Irmandade da Pessoa com Deficiência, 1 van

Fórmula 1 – 23 vans

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes