Usuários do transporte coletivo de São Paulo relatam poucos ônibus da Operação PAESE em atendimento

Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda passam por manutenções programadas nesta quinta-feira (2)

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Quinta-feira, 2 de novembro, amanhece de forma caótica no sistema de transporte coletivo da cidade de São Paulo.

Usuários relatam nesta manhã que há uma pequena quantidade de ônibus da Operação PAESE realizando o atendimento de apoio às linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda.

O feriado de Finados conta com as linhas 8 e 9 de trens metropolitanos passando por manutenções programadas.

Além disso, no momento, a linha 15-Prata de monotrilho encontra-se paralisada por falha no sistema de controle de trens. Via já apresentava problema desde às 4h40, quando deu início a operação.

Confira o comunicado divulgado pela ViaMobilidade previamente ao período de manutenções:

“A ViaMobilidade informou os passageiros com antecedência sobre a Operação PAESE que acontece hoje, até as 10h, em trechos das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, por avisos sonoros nos trens e estações, cartazes pelas estações, alertas em redes sociais e divulgação pela imprensa. O site da ViaMobilidade também informa sobre o esquema especial desde o início da operação. Sobre a operação Paese, houve atraso na chegada dos ônibus nas primeiras viagens e ônibus-extras foram requisitados. Agora há 47 ônibus em operação.”

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte