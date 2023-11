Tribunal de Contas do Piauí fará segunda audiência com novos dados sobre deficiências do transporte coletivo de Teresina

Órgão ampliou Relatório de Auditoria Complementar, que abrange período de 2014 a 2022, quando prefeitura investiu R$ 80,5 milhões no setor

ALEXANDRE PELEGI

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) marcou para o dia 8 de novembro de 2023, às 9 horas, uma segunda audiência pública para apresentar o Relatório de Auditoria Complementar elaborado pela Diretoria de Fiscalização de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano (DFINFRA).

Preparado pelo relator o conselheiro substituto Delano Câmara, o estudo analisa o Sistema de Transporte Público Coletivo de Teresina no período de 2014 a 2022.

Nesses anos, de acordo com o relatório, a Prefeitura realizou despesas em infraestrutura, em obras e serviços de engenharia, de R$ 776,75 milhões, dos quais R$ 531,53 milhões foram investidos em mobilidade de um modo geral.

Entretanto, para a infraestrutura exclusivamente voltada para o transporte público, foram realizadas despesas da ordem de R$ 80,50 milhões, para corredores exclusivos, terminais de integração, faixas exclusivas, gestão de trânsito e abrigos de passageiros.

Uma primeira audiência foi realizada no dia 20 de junho deste ano.

Para esta segunda audiência, o Relatório ampliou a análise para avaliar a sustentabilidade financeira da operação do sistema de transporte coletivo de Teresina no ano atual.

O estudo confronta os custos operacionais com a remuneração atual do sistema e, ainda, considera a capacidade de subsídio efetiva por parte da Prefeitura diante da arrecadação tributária alcançada.

Para a audiência pública estão sendo convidados o prefeito Dr. Pessoa; o superintendente da Strans, Bruno Migliano Pessoa; o deputado Franzé Silva, presidente da Assembleia Legislativa; o procurador-geral de Justiça, Cleandro Alves de Moura; o presidente do Setut, Edmilson Alves de Carvalho; o presidente do Sintetro, Antonio Cardoso; um representante das concessionárias que formam o Sistema de Integração do Transporte de Teresina e todas as pessoas que queiram participar do debate

O conselheiro substituto Delano Câmara informou que o relatório aponta as deficiências na prestação do serviço de transporte público coletivo urbano.

A audiência será realizada nas salas 1 e 2 da Escola de Gestão e Controle Conselheiro Alcides Nunes.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes