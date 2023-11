SuperVia abre vagas de estágio para atuação no sistema ferroviário da Região Metropolitana do Rio de Janeiro

Inscrições seguem abertas até 30 de novembro no site do CIEE

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na última quarta-feira, 1º de novembro, a SuperVia abriu inscrições para o programa de estágio no sistema ferroviário da Região Metropolitana do Rio.

São 33 vagas disponíveis nas áreas de Estatística, Ciências Atuariais, Engenharias, Administração, Economia, Tecnologia da Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Mecatrônica, Design, Marketing, Contabilidade, Matemática, Serviço Social, Letras e Ciências Sociais.

As inscrições seguem abertas até o dia 30 de novembro, por meio da plataforma do CIEE, ou acessar o link vagas.taqe.com.br/supervia/.

Com atuação no Centro do Rio e no bairro de Deodoro, o processo seletivo não tem idade mínima ou máxima, com vagas para nível superior e para quem tem formação técnica.

