Região Metropolitana da Grande Vitória (ES) conta com 14 ônibus extras para atender público que pretende ir aos cemitérios nesta quinta-feira (2)

Coletivos da linha 728 saem de hora em hora do Terminal Campo Grande, rumo ao cemitério Jardim da Saudade

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta quinta-feira, 2 de novembro, moradores da Região Metropolitana da Grande Vitória, no Espírito Santo, terão à disposição 14 ônibus extras para ir aos cemitérios neste Dia de Finados.

A CETURB preparou um atendimento especial com a linha 728 (NOVA ROSA DA PENHA / T. CAMPO GRANDE VIA CEASA), que seguirá para o cemitério Jardim da Saudade, localizado à margem da BR-101, em Nova Rosa da Penha, Cariacica.

Os coletivos têm embarque no Terminal Campo Grande e saem de hora em hora, das 6h às 20h.

O órgão de transporte do município ressaltou que todas as linhas do Sistema Transcol vão circular com a programação dos feriados.

Confira as linhas que dão acesso aos cemitérios e que poderão ter viagens extras, de acordo com a necessidade:

Cemitério de Santo Antônio (Vitória):

518 – Terminal Carapina / Terminal Ibes via Serafim Derenzi

535 – Terminal Carapina / Terminal Campo Grande via T. Jardim América – Serafim Derenzi

Cemitério de Maruípe (Vitória):

506 – Terminal Laranjeiras / Terminal Itacibá via Maruípe – Terminal Jardim

América

516 – Terminal Jacaraípe / Terminal Ibes via T. Carapina – Maruípe – T. São

Torquato

531 – Terminal Campo Grande / Terminal Vila Velha via Maruípe

Cemitério Parque da Paz (Cariacica):

596 – Cariacica / Terminal Carapina via Porto de Cariacica

540 – Terminal Campo Grande / Terminal Carapina via Contorno

728 – Nova Rosa de Penha / Terminal Campo Grande

766 – Vila Cajueiro / Terminal Campo Grande

793 – Vila Progresso / Terminal Campo Grande

Cemitério de Ponta da Fruta e Cemitério Parque da Paz (Vila Velha):

613 – Ponta da Fruta / Terminal Itaparica

619 – Balneário Ponta da Fruta / Terminal Itaparica

672 – Trevo de Setiba / T Itaparica

669 – Village do Sol / T. Itaparica, via Rodovia do Sol

Cemitério de Santa Inês (Vila Velha):

606 – Terminal Vila Velha / Terminal Ibes via Terminal Itaparica – Santa Inês

Cemitério de Carapina (Serra):

844 – Terminal Carapina / Carapina / André Carloni

Cemitério de Nova Almeida (Serra):

806 – Nova Almeida / Terminal Jacaraípe

Cemitério de Serra Sede:

828 – São Marcos / Terminal Laranjeiras

814 – Cascata / Terminal Laranjeiras via Cascata II

591 – Serra / Terminal Campo Grande via Reta da Penha

851 – Serra / Jardim Camburi via BR101

859 – Colina da Serra / Terminal Laranjeiras

865 – Santo Antônio / Terminal de Laranjeiras via Vista da Serra – Campinho

da Serra

853 – Residencial Centro da Serra / Terminal Laranjeiras via J. Guanabara

880 – Campinho da Serra / Terminal Jacaraípe via Vista da Serra

827 – Vista da Serra / Terminal Carapina

Cemitério de São Domingos (Serra):

853 – Residencial Centro da Serra / Terminal Laranjeiras via J. Guanabara

880 – Campinho da Serra / Terminal Jacaraípe via Vista da Serra

Cemitério Jardim da Paz (Laranjeiras – Serra):

504 – Terminal Jacaraípe / Terminal Itacibá via Reta da Penha

523 – Terminal Jacaraípe / Terminal Jardim América via Beira Mar

846 – Pedro Feu Rosa / Terminal Laranjeiras (Circular)

805 – Pedro Feu Rosa / Terminal Laranjeiras

832 – Vila Nova de Colares / Terminal Laranjeiras

875 – Terminal Jacaraípe / Terminal Laranjeiras via Av. Talma Ribeiro

822 – Alterosa / Terminal Laranjeiras

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte