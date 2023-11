Mulher assusta passageiros em Arraial do Cabo (RJ) ao entrar em ônibus e jogar gasolina no interior do veículo

Caso ocorreu no distrito de Figueira na manhã desta quinta-feira (2), na linha 341

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na manhã desta segunda-feira, 2 de novembro de 2023, uma mulher assustou os passageiros de um ônibus da linha 341, no distrito de Figueira, em Arraial do Cabo (RJ), ao jogar álcool neles e ameaçar colocar fogo no interior do veículo.

Segundo os usuários na ocasião, a mulher que estaria armada pediu que todos descessem do coletivo. Assim que o motorista abriu as portas, todos saíram rapidamente.

A Polícia Civil comunicou que o caso segue sob investigação e que está em posse do celular da moça envolvida, que deixou cair o aparelho antes de fugir do local. Também estão sendo analisadas imagens de câmeras de segurança.

O órgão de segurança ressaltou que entrou em contato com ela e a aguarda na delegacia.

A Auto Viação Salineira, empresa que gerencia a linha 341 do transporte coletivo municipal, divulgou a seguinte nota sobre o ocorrido:

“A Auto Viação Salineira informa que na manhã desta quinta-feira (02), uma mulher embarcou em um ônibus da linha 341 – Arraial X Figueira (via Sabiá) e tentou atear fogo no coletivo utilizando um vidro de álcool Gel. Ninguém ficou ferido e o caso foi registrado na Delegacia Policial de Arraial do Cabo. A Salineira repudia veementemente a ação criminosa que interfere diretamente no direito de ir e vir das pessoas e afirma que está colaborando com as autoridades policiais na identificação da criminosa”.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte