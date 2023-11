Fortaleza (CE) terá ônibus extras para vestibulandos do Enem neste domingo (5)

Município contará com o valor da tarifa social no dia citado, R$ 3,90 a inteira e R$ 1,50 a tarifa estudantil

Neste domingo, 5 de novembro de 2023, a cidade de Fortaleza (CE) terá uma maior oferta de ônibus para atender o público que participará do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Será cobrada a tarifa social no dia em questão, custando R$ 3,90 (inteira) e R$ 1,50 (tarifa estudantil).

Um total de 45 ônibus extras entrarão em operação nos Terminais de Integração de Fortaleza, das 10h às 20h, confira:

Terminal Papicu – seis veículos

Terminal Parangaba – dez veículos

Terminal Antônio Bezerra – sete veículos

Terminal Siqueira – sete veículos

Terminal Messejana – sete veículos

Terminal Conjunto Ceará – quatro veículos

Terminal Lagoa – quatro veículos

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte