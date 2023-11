Circulação de trens está suspensa na extensão Guapimirim desde a tarde desta quinta-feira (2)

Segundo a concessionária, suspensão acontece após um veículo não respeitar a sinalização da passagem nas proximidades da estação Mauá

MICHELLE SOUZA

Nesta quinta-feira, 2 de novembro de 2023, a SuperVia, concessionária que administra o transporte ferroviário de passageiros no Rio de Janeiro, informou nas redes sociais que a operação dos trens sofreu alterações nesta tarde.

Após um veículo não respeitar a sinalização da passagem em nível nas proximidades da estação Mauá, a circulação da extensão Guapimirim encontra-se suspensa.

O Diário do Transporte está em contato com a SuperVia, e assim que a circulação for restabelecida, as informações serão atualizadas.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte