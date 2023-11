Cambé (PR) propõe novo sistema de transporte coletivo em audiência pública

Prefeitura quer quatro terminais para comportar rede com oito linhas municipais

ALEXANDRE PELEGI

Utilizar quatro terminais para comportar a rede de transporte coletivo com oito linhas de ônibus.

Esta é a base da proposta da prefeitura de Cambé (PR), cidade da Região Metropolitana de Londrina com quase 110 mil habitantes, para o novo sistema de transporte da cidade.

O projeto foi apresentado e debatido em audiência pública nessa terça-feira, 31 de outubro de 2023.

A proposta quer utilizar os atuais terminais Central e Rodoviário, além de construir novo equipamento na região do Ana Rosa e um outro denominado Terminal Sul, próximo ao Centro Esportivo do Castelo Branco.

A proposta decorre de estudos que a prefeitura vem fazendo desde o ano passado para atender a uma exigência do Ministério Público, que recomendou que o Município deve abrir uma licitação para regularizar o sistema de transporte coletivo.

O Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Social (Itedes) foi contratado para desenvolver o projeto básico através de pesquisas de acompanhamento de linhas atuais e satisfação do usuário.

As oito linhas que seriam organizadas nos quatro terminais são:

São elas: Linha 1 Norte, da região central para o Cambé IV, Cristal e Jardim Europa; Linha 2 Ulysses, da região central para o Cambé III, Nova Cambé e Ulysses Guimarães; Linha 3 Ana Rosa, entre terminais Central e Ana Rosa, contemplando também Tupi e Monte Alto, e com linha complementar entre Santa Casa e Parque Industrial em horários de pico; Linha 4 Centro, para as regiões central, do Cambé II e Vila Brasil, com linha via Bratislava em horários de pico; Linha 5 Silvino, para as regiões do Silvino, Ana Alisa e Santo Amaro; Linha 6 Campos Verdes, para as regiões do Campos Verdes, Ecoville e Vila Itália; Linha 7 Esperança, ligando terminais Sul e Central, pelo São Paulo e Esperança; e Linha 8 Rodovia, passando também por Parque Residencial Manella e região Sul.

Pelo estudo apresentado, estão previstos 2 mil quilômetros por dia útil em 193 viagens, 56 mil quilômetros por mês, com 70% do fluxo aos sábados e 50% aos domingos.

O projeto assume que dentre os principais objetivos do novo sistema estão reforçar a circulação entre Centro e região Norte, aumentar o movimento na região Sul, e conectar todo o município com maior frequência, maior cobertura, confiabilidade de horários e com custo sem aumentos abusivos de tarifa.

A secretária municipal de Segurança Pública e Trânsito, Danaê Fernandes, destacou que a audiência supriu as expectativas. “Essa é só a primeira audiência, até porque quando esse sistema for lançado ele vai passar por constante modificação e a gente vai precisar do acompanhamento por parte dessas mesmas pessoas”, pontuou.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes