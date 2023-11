Após paralisação completa, linha 15-Prata de monotrilho retoma operação nesta quinta-feira (2)

Via apresentava problemas desde o início das atividades às 4h40

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Após ficar cerca de uma hora paralisada, a linha 15-Prata de monotrilho voltou a funcionar normalmente na manhã desta quinta-feira, 2 de novembro.

Anteriormente, a via apresentou falha no sistema de controle de trens entre as estações Vila Prudente e Jardim Colonial.

O problema resultou no acionamento de ônibus gratuitos para atender o público que não conseguiu embarcar nos trens.

Confira a última atualização do Metrô de São Paulo sobre a situação da linha 15:

“Às 8h, a Linha 15-Prata teve sua operação normalizada. O sistema PAESE será mantido até 8h30 para finalizar atendimento dos passageiros em trânsito. O Metrô lamenta o transtorno causado aos passageiros.”

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte