Trens paradores à Central do Brasil que não estavam fazendo parada em diversas estações, na noite desta quarta-feira (1º), já estão operando normalmente

SuperVia tinha informado que paradas não estavam sendo feitas em 7 estações

MICHELLE SOUZA

A SuperVia, concessionária que administra o transporte ferroviário de passageiros no Rio de Janeiro, informou pelas redes sociais, nesta quarta-feira, 1º de novembro de 2023, que a operação dos trens tinha sofrido alterações.

Em função de um objeto prejudicando a rede aérea, os trens paradores à Central do Brasil não estavam fazendo parada nas estações: Quintino, Piedade, Riachuelo, Sampaio, Engenho Novo, Méier e Praça da Bandeira.

Após quase uma hora de interrupção, a SuperVia informou que os trens do ramal Santa Cruz com destino à Central do Brasil já estão realizando parada em todas as estações previstas.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte