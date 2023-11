Petrópolis (RJ) tem problemas em 70 linhas de ônibus, muitas com atrasos maiores que uma hora, nesta quarta (1º)

Segundo as companhias de transportes, motivo é o trânsito

ADAMO BAZANI

Cerca de 70 linhas de ônibus de Petrópolis (RJ) apresentam problemas nesta quarta-feira, 1º de novembro de 2023, desde 9h.

Algumas destas linhas registram atrasos superiores a uma hora.

Segundo as companhias de transportes, o motivo é o trânsito.

As viações dizem que os reflexos do congestionamento nas imediações do Centro, já prejudicam ruas como a Silva Jardim, Monsenhor Bacelar, Washington Luiz e Duas Pontes. Uma série de atrasos, superiores a uma hora, e inúmeras perdas de viagens são registradas pelas operadoras.

O Setranspetro, sindicato que reúne as companhias, relaciona as empresas e as linhas afetadas:

PETRO ITA:

A Petro Ita está com a operação de 34 linhas totalmente comprometida. Entre elas, estão: 204, 205, 206, 209 e 211 – Valparaíso, 401 e 463 – Independência, 402 – Taquara, 404 – Duques, 405 – Getúlio Vargas, 406 – Thouzet, 407 e 446 – Siméria, 408 e 447 – Vital Brasil, 410 e 449 – Capitão Paladini, 421 – Bairro Mauá, 422, 437 e 465 – Amazonas, 424 e 454 – Rio de Janeiro, 425 – Venezuela, 428 – Espírito Santo, 432 – Vila Felipe, 433 e 457 – Sargento Boening, 435 – Cacilda Becker, 448 – Olga Castrioto, 455 – Lagoinha, 466 – Alagoas, 467 – Honduras e 469 – Vila Hípica.

CIDADE REAL:

A Cidade Real enfrenta atrasos na operação de 24 linhas, sendo a 010 – Rodoviária (Executivo), 100 – Rodoviária, 102 – Quatorze Bis/Bartolomeu de Gusmão, 103 – Cândido Portinari, 104 – Vila Militar, 106 e 134 – Bataillard, 108 – Manoel Torres, 108 – Bairro Castrioto, 110 – Duarte da Silveira, 112 – Waldemar Ferreira da Silva, 113 – Marechal Hermes, 114 – Batista da Costa, 115 – Campo do Serrano, 118 e 132 – Pedras Brancas, 119 – Kopke / Álvaro Lopes de Castro / Vila São José, 122 – Fazenda Inglesa, 129 e 139 – Moinho Preto, 133 – Alberto de Oliveira, , 135 – Elisa Mussel, 136 – João Balter e 180 – Quitandinha x Rodoviária Bingen.

CASCATINHA:

A Cascatinha está com a operação de seis linhas de ônibus comprometida, sendo a 511 – Boa Vista, 520 – Fragoso, 521 – Monte Florido, 522 – Luiz Pelegrini, 523 – Alto Boa Vista e 524 – Veridiano Félix.

CIDADE DAS HORTÊNSIAS:

A Cidade das Hortênsias permanece com a operação de cinco linhas afetadas. Entre elas, estão a 302 – Floresta, 306 – Bairro Esperança, 323 – Ponte de Ferro, 324 – Bairro Esperança e 360 – Terminal Itamarati x Alto da Serra.

TURP:

A Turp Transporte enfrenta os reflexos do congestionamento, com atrasos de 30 minutos, na operação da linha 500 – Terminal Corrêas (via Estrada da Saudade).

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes