Mulher é agredida por homem após desentendimento na Estação Artur Alvim da linha 3-Vermelha do Metrô

Agentes de segurança da companhia socorreram a vítima e o agressor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia do Metropolitano; caso aconteceu na terça-feira (31)

ARTHUR FERRARI

Uma mulher foi agredida por um homem na Estação Artur Alvim da linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo, após um desentendimento entre eles na terça-feira, 31 de outubro de 2023.

Em nota, o Metrô diz que agentes de segurança do local socorreram a vítima, a encaminhando para um hospital da região. O agressor foi identificado, imobilizado e encaminhado para a Delegacia de Polícia do Metropolitano (Delpom), onde prestou depoimento e um Boletim de Ocorrência foi registrado.

O caso aconteceu no mezanino da estação.

O Metrô ainda afirma que “repudia qualquer ato de violência e orienta a todos que qualquer passageiro que presenciar ações que atrapalhem a utilização do sistema podem comunicar o fato diretamente a um funcionário”. As denúncias podem ser feitas através do SMS-Denúncia (11 97333-2252) ou pelo aplicativo MetroConecta, disponível para Android e iOS.

Nota do Metrô na íntegra:

“Na tarde de terça-feira (31), por volta das 13h35, na estação Artur Alvim, da Linha 3-Vermelha, uma passageira foi agredida por um homem após desentendimento entre ambos no acesso ao mezanino. Os agentes de segurança do Metrô atuaram de imediato, socorrendo a vítima e encaminhando-a para atendimento hospitalar. O agressor foi identificado, imobilizado e conduzido para a Delegacia de Polícia do Metropolitano (Delpom) para esclarecimentos junto a Autoridade Policial e registro de Boletim de Ocorrência.

O Metrô repudia qualquer ato de violência e orienta a todos que qualquer passageiro que presenciar ações que atrapalhem a utilização do sistema podem comunicar o fato diretamente a um funcionário, pelo SMS-Denúncia (11 97333-2252) ou pelo aplicativo MetroConecta (Android e iOS).”

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte