Motoristas do transporte coletivo de Ribeirão Preto (SP) se reúnem com representantes da prefeitura para tratar sobre melhorias no sistema

Iniciativa integra o programa “Motorista Eficiente Pra Nossa Gente”, iniciado em junho na cidade

ARTHUR FERRARI

Na tarde de terça-feira, 31 de outubro de 2023, um encontro de grande relevância para o aprimoramento do transporte coletivo urbano de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, foi realizado na sede administrativa da RP Mobi, envolvendo o Departamento de Transporte e motoristas do consórcio PróUrbano. Esta reunião foi dedicada às melhorias e aos recentes investimentos direcionados aos serviços de ônibus oferecidos à comunidade, que deram início ao programa “Motorista Eficiente Pra Nossa Gente”, lançado em junho.

O programa tem o intuito de promover boas práticas no atendimento, proporcionando resultados positivos e promovendo a capacitação contínua dos motoristas para assegurar um serviço de qualidade aos usuários do transporte urbano.

Fruto de uma parceria entre o consórcio PróUrbano e a Prefeitura de Ribeirão Preto, através da RP Mobi, o “Motorista Eficiente Pra Nossa Gente” tornou-se um programa essencial para o aprimoramento do sistema de transporte coletivo da cidade, afirma a prefeitura. O objetivo é oferecer capacitação profissional, visando o conforto e a satisfação dos passageiros.

Segundo os organizadores, a iniciativa também pretende acompanhar o desempenho dos condutores, com o propósito de garantir um serviço de qualidade. O programa teve início com um curso de qualificação que incluiu dinâmicas motivacionais e palestras sobre aspectos essenciais no atendimento, cuidados com os passageiros, entre outros temas relevantes para a eficiência do trabalho dos motoristas.

Mais de 460 condutores já participaram das ações do programa.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte