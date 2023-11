Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda têm alterações na operação nesta quinta-feira (2)

Mudanças na circulação são válidas das 4h às 10h

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta quinta-feira, 2 de novembro de 2023, feriado do Dia de Finados, os trens das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda não irão circular pelas estações Domingos de Moraes e Comandante Sampaio, no período das 4h às 10h.

A mudança na operação ocorre por conta de uma atualização no sistema de sinalização.

Com isso, não estarão sendo atendidas as estações Domingos de Moraes, Imperatriz Leopoldina, Presidente Altino, Osasco e Comandante Sampaio.

Confira como fica a transferência no período de desatendimento:

Na Linha 8-Diamante, haverá disponibilidade de ônibus a partir das estações Domingos de Moraes e Comandante Sampaio com destino à estação Ceasa, da Linha 9-Esmeralda. Para as transferências da Linha 9 para a Linha 8, também haverá ônibus saindo de Ceasa, tanto para Domingos de Moraes quanto para Comandante Sampaio. O passageiro que desejar seguir para estações do trecho das intervenções na linha 8 deverá pegar um segundo ônibus, o que leva passageiros para as Estações Imperatriz Leopoldina, Presidente Altino e Osasco, e que saem de Comandante Sampaio ou Domingos de Moraes.

Durante todo o período da operação PAESE, os passageiros serão informados nos trens e nas estações por meio de avisos sonoros e cartazes de sinalização, assim como pelos AAS (Agentes de Atendimento de Segurança).

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte