Levantamento da Arteris aponta alta de 29% nas ocorrências sem cinto de segurança envolvendo veículos leves e 19% nos acidentes com pesados

Concessionária espera mais de 5,2 milhões de veículos entre os dias 1º e 5 de novembro em suas rodovias, ressaltando a importância do uso do cinto de segurança

ARTHUR FERRARI

A Arteris, empresa especializada em gestão de rodovias, divulgou um levantamento que revela um aumento no número de vítimas em acidentes de trânsito que não estavam utilizando o cinto de segurança. As estatísticas revelam um aumento de 29% nas ocorrências envolvendo veículos leves e 19% nos acidentes com veículos pesados, como ônibus, carretas e caminhões. Esses dados referem-se aos meses de janeiro a setembro nas sete concessionárias administradas pela Arteris em estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina.

No primeiro semestre, das 67 fatalidades envolvendo veículos leves, 50 vítimas (75%) não utilizavam o cinto de segurança. Já nos acidentes com veículos pesados, 48% das fatalidades ocorreram devido à falta do uso desse dispositivo de segurança.

De acordo com a Arteris, a circulação de veículo será grande durante o feriado de Finados, quando são esperados mais de 5,2 milhões de veículos entre os dias 1º e 5 de novembro, quando a importância do uso do cinto de segurança deve ser ressaltada.

O uso do cinto de segurança é obrigatório, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), tanto para motoristas quanto para passageiros, incluindo crianças. O não uso configura uma infração grave, acarretando uma multa de R$ 195,23 e a adição de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação do condutor.

No decorrer do ano, as concessionárias Arteris realizam abordagens de usuários com o apoio do Policiamento Rodoviário durante as ações do Programa Viva. Uma dessas iniciativas, denominada “Tô de Cinto, Tô Seguro”, busca conscientizar e alertar motoristas e passageiros sobre a importância do uso do cinto de segurança.

Durante o ano de 2022, as ações do Programa Viva envolveram 548 intervenções, alcançando um total de 58.098 pessoas, o dobro do ano anterior. Dentre elas, a ação “Tô de Cinto, Tô Seguro” obteve o maior alcance, atingindo 17.270 usuários, enfatizando a relevância da conscientização nesse tema.

Para reforçar a segurança nas estradas, a Arteris disponibiliza 1.600 colaboradores e 300 veículos de apoio, incluindo ambulâncias e guinchos de remoção, além de 66 bases de atendimento e descanso, tudo sem custo adicional e disponível 24 horas por dia.

Parte dessa estrutura compreende o monitoramento dos Centros de Controle e Segurança Operacionais das unidades, equipados com 1.500 câmeras ao longo de 3.200 quilômetros sob concessão. Esses centros permitem a atualização em tempo real das condições de tráfego, mantendo canais oficiais de comunicação da empresa atualizados.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte